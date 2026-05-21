19:17, 21 мая 2026Экономика

В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

Минэнерго сообщило о готовности топливной отрасли к сезонному спросу на бензин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Топливная отрасль России полностью готова к прохождению периода сезонного роста спроса на бензин и дизтопливо в плановом режиме, ситуация остается стабильной и контролируемой. Об этом со ссылкой на представителя Минэнерго сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что взаимодействуют с регионами и участниками рынка в ежедневном режиме и не фиксируют проблем с доступностью топлива. Также нет дефицита горючего для проведения сезонных полевых работ.

Между тем Национальное биржевое ценовое агентство фиксирует снижение ежедневных продаж бензина в оптовом сегменте. Например, 20 мая продажи на бирже падали на 13,4 процента в суточном выражении, до 20,22 тысячи тонн. Основной причиной такой динамики эксперты организации называют плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и их внеплановые остановки из-за чрезвычайных происшествий.

На этом фоне стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже поднялась до максимальных с ноября прошлого года 73 299 рублей за тонну. Ранее Федеральная антимонопольная служба предупредила нефтяные компании о недопустимости необоснованного роста цен на топливо.

Со второй половины лета прошлого года в ряде регионов страны наблюдался дефицит бензина, в некоторых случаях приводивший к ограничению его отпуска в одни руки. Ситуация нормализовалась после завершения туристического сезона и естественного сокращения спроса на топливо.

