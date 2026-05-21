20:05, 21 мая 2026

МИД России сделал заявление о попытке США «поставить на колени» Кубу

Виктория Кондратьева
Фото: Marco Bello / Reuters

Россия выступает против попытки американских властей «поставить на колени» народ Кубы и призывает к поиску путей урегулирования противоречий между двумя странами. Об этом сообщается в заявлении российского МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы», — отметили в министерстве.

Таким образом МИД прокомментировал решение США заочно выдвинуть обвинение бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро и прибытие американской авианосной группы в Карибское море. Также Россия осудила односторонние ограничительные меры, «направленные на экономическое удушение острова».

Ранее США выдвинули обвинения против Рауля Кастро. Известно, что Вашингтон обвиняет бывшего кубинского лидера в уничтожении четырех человек.

