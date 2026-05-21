20:43, 21 мая 2026

Россиянам назвали сильные молитвы для путешествий

Зарина Дзагоева
Фото: Vadiar / Shutterstock / Fotodom  

Православным российским туристам назвали сильные молитвы для путешествий, которые должны уберечь от неожиданных проблем в пути. Об этом Life.ru рассказал председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, в дороге не стоит надеяться лишь на собственные силы — вместо этого Иванов рекомендовал просить благословения у Бога. К примеру, перед поездкой следует читать молитву Иисусу Христу, «Отче наш» и 90-й псалом «Живый в помощи».

Иванов также рассказал, что путешественники находятся под покровительством Николая Чудотворца — его можно просить о защите от аварий и прочих бед и благополучном возвращении домой. Кроме того, православным туристам рекомендуется просить поддержки у Божьей Матери перед иконой «Одигитрия».

Если же путешествие предполагается на машине, можно взять с собой иконки, святую воду и заранее заказать в храме молебен «О путешествующих».

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего слетать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.

