Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:23, 21 мая 2026Бывший СССР

На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

Гавришко раскритиковала идею Мерца сделать Украину ассоциированным членом ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца наделить Киев статусом ассоциированного члена Европейского союза (ЕС). Она высказалась об этом на своей странице в социальной сети X, назвав идею «катастрофой» для украинцев.

«То есть [президент Украины] Владимир Зеленский и дальше будет получать деньги и оружие, а ЕС за счет жизней украинцев будет пытаться стратегически ослабить Россию. Выигрышная ситуация для коррумпированных элит, но катастрофа для простых трудящихся», — написала она.

Ранее французский политик Флориан Филиппо предупредил, что предложение Мерца дать Украине статус ассоциированного члена Европейского союза разорит объединение.

До этого стало известно, что канцлер ФРГ настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС. Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях Евросоюза, но не будет иметь права голоса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В России увидели высокую конкуренцию среди автобрендов

    Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

    На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

    В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

    Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

    Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

    Глава российской республики раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ

    В России рассказали о подразделении украинских «черных вдов»

    Дима Билан повторил образ с «Евровидения» 20-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok