Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 21 мая 2026Мир

Мерц настоял на рассмотрении вопроса о членстве Украины в ЕС

Bloomberg: Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) и призывает блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения союза. Об этом сообщает Bloomberg.

В письме, направленном руководителям основных институтов ЕС, Мерц утверждает, что это предложение позволит Украине интегрироваться в блок, не получив пока полноправного членства. Уточняется, что эта инициатива предпринята в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы, который состоится в следующем месяце в Черногории, где будет обсуждаться вопрос расширения Евросоюза.

Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.

Как отмечает издание, Украина ранее выражала скептицизм по поводу идеи двухуровневой системы членства в ЕС. В своем письме Мерц отверг предположение о том, что это будет означать «ограниченное членство», подчеркнув, что процесс вступления Украины в ЕС продолжится. Отмечается, что немецкий канцлер обсуждал эту идею с президентом Украины Владимиром Зеленским на европейском саммите в прошлом месяце.

Ранее Мерц высказывался против немедленного вступления Украины в Евросоюз. При этом глава немецкого правительства выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смертельной атаке ВСУ по региону России в Приволжье

    Мерц настоял на рассмотрении вопроса о членстве Украины в ЕС

    В США заявили о поиске Трампом искупления на Кубе

    Мужчинам описали идеальную утреннюю эрекцию

    «Политический и юридический козырь». В Турции оценили решение Арбитражного суда по Euroclear

    Фитнес-тренер перечислила правила безопасного бега

    Названы самые продуктивные категории россиян

    В деле экс-совладельца «Азбуки вкуса» появились находящиеся на свободе соучастники

    Россия резко нарастила поставки водки в постсоветскую страну

    Трамп захотел повторить сценарий Венесуэлы на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok