09:26, 21 мая 2026

Стала известна реакция ВСУ на попытку мирных жителей в ДНР набрать воду

ВСУ в ДНР расстреливали мирных жителей при попытке набрать воду
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей в Донецкой Народной Республике (ДНР) при попытке набрать воду. Об этом заявил беженец Михаил Скирда, передает РИА Новости.

«Трое [бойцов ВСУ] сидели в этажке. Один [из мирных был] молодой — заскочил, успел в подъезд. А этого положили. Тот пришел, три часа просидел, говорит: "Виталика больше нет"», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на попавших под огонь ВСУ гражданах были соответствующие белые повязки. Тело погибшего мужчины его родственники долго не могли забрать из-за продолжавшегося обстрела.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.

