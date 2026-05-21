Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:24, 21 мая 2026Ценности

Зеленский показал фото в вышиванке

Зеленский снялся с женой Еленой Зеленской в традиционной вышиванке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Украинский лидер Владимир Зеленский снялся в традиционной одежде. Фото он показал в своем Telegram-канале.

Зеленский предстал перед камерой вместе со своей женой Еленой. Так, его запечатлели в черной вышиванке и брюках. Супруга Зеленского, в свою очередь, позировала в белой рубашке, на воротнике и рукавах которой присутствовали орнаменты синего цвета.

В описании к посту украинский лидер поздравил подписчиков с Днем вышиванки, который в этом году отмечается 21 мая.

В апреле обувь Зеленского на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине привлекла внимание журналистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    В Европе падение рейтинга Мерца объяснили происками России

    Мерц счел нереалистичным скорое вступление Украины в ЕС

    Россияне активно покупают машины одного типа в 2026

    СОБР нагрянул к участвовавшим в драке с россиянками с метлами и палками цыганкам

    Зеленский показал фото в вышиванке

    В Европе раскритиковали Каллас за сравнение Китая с раком

    ВКС России начали отработку снаряжения «Кинжалов» спецзарядами

    Правоохранители заинтересовались рехаб-центром Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

    Осужденный за терроризм Балог решился на поджоги в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok