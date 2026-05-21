Зеленский показал фото в вышиванке

Зеленский снялся с женой Еленой Зеленской в традиционной вышиванке

Украинский лидер Владимир Зеленский снялся в традиционной одежде. Фото он показал в своем Telegram-канале.

Зеленский предстал перед камерой вместе со своей женой Еленой. Так, его запечатлели в черной вышиванке и брюках. Супруга Зеленского, в свою очередь, позировала в белой рубашке, на воротнике и рукавах которой присутствовали орнаменты синего цвета.

В описании к посту украинский лидер поздравил подписчиков с Днем вышиванки, который в этом году отмечается 21 мая.

В апреле обувь Зеленского на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине привлекла внимание журналистов.