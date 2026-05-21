РИА Новости: Россияне массово устремились на отдых в Азию в июне

Россиянам назвали самые популярные страны для отдыха в июне — оказалось, что они массово устремились в Азию. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«В топ-10 самых популярных зарубежных направлений в июне 2026 года входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд», — рассказали в компании. Наибольший рост заметен по направлениям в Азии. Так, количество запросов на Южную Корею выросло в два раза год к году, число бронирований поездок в Индонезию — на 61 процент, во Вьетнам — на 74 процента, в Китай — на 53 процента.

Также в сервисе отметили возросший интерес российских туристов к отдыху в странах ближнего зарубежья. «Количество бронирований в Грузии увеличилось на 31 процент, в Армении — на 22 процента. Кроме того, заметный рост спроса фиксируем на поездки в Италию — на 40 процентов, и в Турцию — на 17 процентов», — заключили в компании.

Ранее россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году. Например, в июне можно взять пять дней отпуска — с 15 по 19 — и не работать десять дней — с 12 по 21.