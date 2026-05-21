Москвичей предупредили о похолодании

12:49, 21 мая 2026

Синоптик Ильин: В выходные в Москве ожидается похолодание
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в Москве прогнозируется похолодание. Об этом жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

По словам специалиста, последним жарким днем на этой неделе окажется пятница, 22 мая. «Температура плюс 25–30 градусов Цельсия, без существенных осадков, но местами возможны кратковременный дождь и гроза», — поделился информацией он.

Между тем в выходные жара спадет и столбики термометров покажут плюс 20–25 градусов. Что касается осадков, отметил Ильин, местами в городе пройдут кратковременные дожди с грозами. «Ветер будет дуть с запада-юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду, а атмосферное давление будет слабо падать», — добавил он.

Ранее стало известно, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары продлили до субботы.

