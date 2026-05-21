В России уточнили сведения о приостановке проекта нового самолета

УЗГА назвал некорректной информацию о приостановке работ над самолетом ТВРС-44

Решения о полной приостановке проекта российского турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» пока не принимались, соответствующая информация некорректна. Таким образом заявление главного конструктора самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергея Меренкова прокомментировала пресс-служба предприятия, сообщает РИА Новости.

В УЗГА уточнили, что в настоящее время проводятся работы для обеспечения первого полета машины. На опытный экземпляр самолета устанавливают все системы и оборудование, ведется их тестирование.

Вместе с тем в компании признали, что определенные изменения в проекте предполагаются. В связи с высокой степенью готовности регионального самолета Ил-114-300 и ограниченного объема рынка таких машин «Ладогу» могут переоборудовать в грузовую версию.

В УЗГА и не подтвердили, но и не опровергли слова Меренкова о том, что весь научно-технический задел по самолету передадут в Минобороны.

В Комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА), утвержденной в июне 2022 года, говорилось, что поставки ТВРС-44 в авиакомпании начнутся в 2025 году.

Однако год назад гендиректор УЗГА Леонид Лузгин признал, что получение сертификата типа на машину запланировано на конец 2029 года. С того момента на предприятии сменились уже два гендиректора: вместо Лузгина пришел Игорь Озар, а его место занял Олег Доценко.

В 2022 году предполагалось, что УЗГА разработает три новых машины — «Ладогу», «Байкал» и Л-410. От последнего проекта отказались еще несколько лет назад из-за сложностей с импортозамещением. В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков выразил надежду, что сертификация «Байкала», который должен был поставляться в авиакомпании с 2024 года, завершится в 2027 году.

Базовая проектная вместимость самолета ТВРС-44 составляет 44 пассажира, у Ил-114-300, также пока еще не сертифицированного, она в полтора раза выше — 68 пассажиров. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, серийные поставки Ил-114-300 могут начаться в следующем году.