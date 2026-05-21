14:45, 21 мая 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Жировая болезнь печени может быть связана с повышенным риском инфаркта, сердечных приступов и других опасных сердечно-сосудистых событий. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследователи проанализировали данные 3,6 тысячи пациентов, проходивших обследование из-за болей в груди. С помощью компьютерной томографии ученые оценивали состояние коронарных сосудов и одновременно проверяли наличие жировой болезни печени, поскольку часть органа попадает в область снимка. Оказалось, что признаки заболевания были более чем у четверти участников.

У людей с жировой болезнью печени объем опасных некальцинированных бляшек в сосудах оказался на 24 процента выше. Такие бляшки считаются особенно рискованными, поскольку легче разрываются и могут вызывать образование тромбов, приводящих к инфаркту или инсульту.

За время наблюдения серьезные сердечно-сосудистые осложнения — включая смерть, инфаркт и госпитализацию из-за нестабильной стенокардии — возникали почти вдвое чаще у людей с жировой болезнью печени: 4,1 процента против 2,5 процента. Даже после учета других факторов риска заболевание печени было связано с повышением риска опасных сердечных событий на 69 процентов.

Авторы отмечают, что жировую болезнь печени часто воспринимают только как проблему печени, однако результаты показывают ее тесную связь со здоровьем сердца и сосудов. По мнению исследователей, обычные КТ-обследования могут помочь раньше выявлять пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском и вовремя начинать профилактику.

Ранее стало известно, что кетогенная диета снижает жир в печени при жировой болезни печени.

