Guardian: Пекин показал различия в приеме Путина и Трампа

Пекин специально показал, как по-разному он встречает лидеров России и США. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Китай устроил такое же зрелище, но сделал заметные различия. Трампа в аэропорту встречал вице-президент, а российского лидера Владимира Путина — влиятельный член Политбюро. Издание дополняет, что это тонкий сигнал, что Китай видит в Москве важного партнера.

Экс-советник Трампа Майк Флинн заявлял, что декларация, которую подписали Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине, ставит Вашингтон в проигрышную позицию.