Экс-советник Трампа заявил об опасности подписанной в Пекине декларации

Экс-советник Трампа Флинн: Подписанная Россией и КНР декларация угрожает США

Декларация, которую подписали российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине, ставит Вашингтон в проигрышную позицию, заявил в социальной сети X экс-советник Дональда Трампа Майк Флинн.

По его словам, формирующийся многополярный мир вызывает большой интерес для Америки. «Особенно в контексте многочисленных угроз и вызовов, стоящих перед нами после более чем двух десятилетий войны», — подчеркнул он.

По мнению Флинна, США могут оказаться не готовыми к новым политическим реалиям, потому что Вашингтону придется привыкать к постепенно уходящей гегемонии.

Путин прибыл в Китай 19 мая, для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула.

20 мая Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Момент сняли на видео. Москва и Пекин подписали декларацию о становлении много полярного мира.