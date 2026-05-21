В Молдавии возмутились тратами властей на шоу Галкина вместо ремонта дорог

Жители Молдавии раскритиковали приглашение юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на городской праздник в городе Фалешты. Как выяснил корреспондент РИА Новости, в соцсетях пользователи писали, что средства, потраченные на гонорар артиста, можно было направить, например, на ремонт дорог.

Концерт запланирован на 22 мая, он пройдет на центральной площади города, в котором проживают около 15 тысяч человек. При этом горожане в комментариях к этому анонсу возмутились, отметив, что гонорар Галкина лучше потратить на дороги в городе.

Жители города, недовольные ситуацией, считают, что власти пытаются отвлечь внимание от городских проблем подобными мероприятиями. Некоторые пользователи соцсетей также предположили, что Галкин после отъезда из России испытывает финансовые трудности, раз принимает такие предложения.

Ранее Галкин выступил ведущим на роскошной свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном Берегу Франции. Гостей угощали стейком шатобриан и дорогим шампанским. Вся церемония велась исключительно на русском языке. Галкин не только был ведущим, но и пел — его гонорар, по оценке SHOT, составил около 10,5 миллиона рублей.