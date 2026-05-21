03:15, 21 мая 2026Мир

Активистка рассказала об экономических проблемах в Финляндии после вступления в НАТО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Экономическая ситуация в Финляндии ухудшилась после ее вхождения в Североатлантический альянс. Об этом заявила активистка из Финляндии, ныне проживающая в России, Салли Райски, пишет ТАСС.

По ее словам, после закрытия границы с Россией и вступления Финляндии в НАТО уровень безработицы в стране достиг 12,4 процента. Она указала, что это стало причиной сокращения дохода бюджета государства, а затем уменьшения размера помощи безработным, пенсий и других социальных выплат.

Финское правительство увеличивает инвестиции в сферу обороны и милитаризацию, указала на проблемы Райски. «Раньше в Финляндии существовала поддержка для выпускников вузов, и государство помогало им находить работу по специальности», — подчеркнула она.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что вступление Финляндии в НАТО оказалось худшей сделкой и поспешным решением.

