Активистка Райски: Экономика в Финляндии упала после вступления в НАТО

Экономическая ситуация в Финляндии ухудшилась после ее вхождения в Североатлантический альянс. Об этом заявила активистка из Финляндии, ныне проживающая в России, Салли Райски, пишет ТАСС.

По ее словам, после закрытия границы с Россией и вступления Финляндии в НАТО уровень безработицы в стране достиг 12,4 процента. Она указала, что это стало причиной сокращения дохода бюджета государства, а затем уменьшения размера помощи безработным, пенсий и других социальных выплат.

Финское правительство увеличивает инвестиции в сферу обороны и милитаризацию, указала на проблемы Райски. «Раньше в Финляндии существовала поддержка для выпускников вузов, и государство помогало им находить работу по специальности», — подчеркнула она.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что вступление Финляндии в НАТО оказалось худшей сделкой и поспешным решением.