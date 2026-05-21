Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:33, 21 мая 2026Бывший СССР

В Латвии заявили о блокировке счетов российских бизнесменов

Экс-депутат Панкратов: Латвия массово блокировала счета бизнесменов из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Латвийские власти под видом санкционных рисков массово блокировали счета предпринимателей из России. Об этом РИА Новости рассказал бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.

Он отметил, что ужесточенные проверки стали одним из основных способов давления на российских предпринимателей и их клиентов в республике.

«Представители российского бизнеса, работавшие в Латвии, обращались ко мне с жалобами на дискриминационные проверки, отказ в продлении лицензий, блокировку счетов и фактическое выдавливание с рынка», — отметил Панкратов.

Панкратов добавил, что особенно заметными проверки стали после 2022 года, а жесткие меры в отношении российских предпринимателей приобрели массовый характер. По его словам, контроль над российским бизнесом носил системный, а не единичный характер.

Он также отметил, что последствия затронули логистику и промышленность: из-за снижения объемов перевозок через порты и железные дороги в ряде регионов сократились доходы и вырос уровень безработицы.

Ранее Панкратов заявил, что основная деятельность сейма Латвии связана с постоянными попытками выдавить русский язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Решительный ответ». В Польше высказались о реакции НАТО в случае обострения конфликта на Украине

    Некоторым россиянам посоветовали воспользоваться советскими сберкнижками

    Дмитриев заявил о продвижении европейскими СМИ нарративов Байдена

    В Латвии заявили о блокировке счетов российских бизнесменов

    Активистка рассказала об экономических проблемах в Финляндии после вступления в НАТО

    На Западе подвели итог встречи Путина и Си Цзиньпина

    В холодильнике гостиничного номера нашли останки маленького ребенка

    Женщин призвали совершить после секса одно полезное для здоровья действие

    На Западе рассказали о способе урегулировать конфликт на Украине

    В Финляндии призвал ЕС выплатить России миллиардные компенсации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok