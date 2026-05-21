Экс-депутат Панкратов: Латвия массово блокировала счета бизнесменов из России

Латвийские власти под видом санкционных рисков массово блокировали счета предпринимателей из России. Об этом РИА Новости рассказал бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.

Он отметил, что ужесточенные проверки стали одним из основных способов давления на российских предпринимателей и их клиентов в республике.

«Представители российского бизнеса, работавшие в Латвии, обращались ко мне с жалобами на дискриминационные проверки, отказ в продлении лицензий, блокировку счетов и фактическое выдавливание с рынка», — отметил Панкратов.

Панкратов добавил, что особенно заметными проверки стали после 2022 года, а жесткие меры в отношении российских предпринимателей приобрели массовый характер. По его словам, контроль над российским бизнесом носил системный, а не единичный характер.

Он также отметил, что последствия затронули логистику и промышленность: из-за снижения объемов перевозок через порты и железные дороги в ряде регионов сократились доходы и вырос уровень безработицы.

Ранее Панкратов заявил, что основная деятельность сейма Латвии связана с постоянными попытками выдавить русский язык.