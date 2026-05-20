В двух общинах Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

В двух общинах Днепропетровской области объявили эвакуацию, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Днепропетровской области объявили об обязательной эвакуации жителей Чаплинской и Шевченковской общин, сообщают местные власти», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что по данным карты Deep State, от линии боевого соприкосновения до этих населенных пунктов — 26-30 км.

Ранее на Украине объявили обязательную эвакуацию из города Никополь Днепропетровской области на юго-востоке страны.

