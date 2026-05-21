04:26, 21 мая 2026

Украинские пограничники начали сбегать в Румынию во время службы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Военные 31-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины во время несения службы на границе самовольно покидают позиции и уходят в Румынию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Имеются случаи дезертирства военнослужащих 31-го погранотряда при несении службы в пограничном наряде на румыно-украинском участке границы», — заявил собеседник агентства.

Он также пояснил, что эти данные в том числе подтверждаются показаниями пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии.

