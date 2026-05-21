МИД высказался о продаже энергоресурсов России

МИД: Россия всегда найдет покупателя энергоносителей, несмотря на санкции ЕС

Россия всегда найдет покупателя для своих критически важных минералов, несмотря на санкции Европейского союза, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия всегда была надежным поставщиком для тех, кто в этом заинтересован. Он отметил: если кто-то не хочет покупать у России энергоресурсы, это их выбор.

«Здесь опять-таки сырье дефицитное, оно не у всех есть, критические минералы. Поэтому мы покупателя всегда найдем, у нас с этим проблем нет», — высказался он.

Ранее стало известно, что со итогам марта 2026-го суммарная стоимость поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны ЕС достигла максимального более чем за год значения.