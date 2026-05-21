05:59, 21 мая 2026Мир

Экс-посол Британии уличил Украину в желании втянуть США в конфликт с Россией

Форд: Киев разрешал строить биолаборатории, чтобы втянуть США в конфликт с РФ
Украина хочет втянуть США в конфликт с Россией, и именно этим обусловлена готовность Киева размещать на своей территории американские биолаборатории. На это указал экс-посол Британии в Сирии Питер Форд в беседе с РИА Новости.

Он также объяснил, что большое количество биолабораторий на Украине обусловлено географическим расположением этой страны. «Украина граничит с Россией, которая является целью в возможном биологическом конфликте», — сказал Форд.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине. «Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах», — сказал он.

