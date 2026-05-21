Британский министр извинился за смягчение санкций против России

Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое приняли для предотвращения дефицита дизельного и авиационного топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте заявил, что лицензию приостановят при первой возможности.
«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — сказал представитель британского кабмина.
Ранее сообщалось, что Лондон пошел на послабление в отношении санкций против России. Он бессрочно разрешил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.