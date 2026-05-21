Британский министр извинился за смягчение санкций против России

Министр торговли Британии Брайант извинился за смягчение санкций против России

Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое приняли для предотвращения дефицита дизельного и авиационного топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте заявил, что лицензию приостановят при первой возможности.

«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — сказал представитель британского кабмина.

Ранее сообщалось, что Лондон пошел на послабление в отношении санкций против России. Он бессрочно разрешил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.