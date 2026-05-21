06:59, 21 мая 2026

Британский министр извинился за смягчение санкций против России

Марина Совина
Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое приняли для предотвращения дефицита дизельного и авиационного топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте заявил, что лицензию приостановят при первой возможности.

«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — сказал представитель британского кабмина.

Ранее сообщалось, что Лондон пошел на послабление в отношении санкций против России. Он бессрочно разрешил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

