07:47, 21 мая 2026

Перечислены легендарные Android-приложения

How-To Geek: Популярные Android-приложения пропали, так как безнадежно устарели
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Журналисты издания How-To Geek вспомнили популярные приложения для смартфонов на Android, которые пропали. Список доступен на сайте медиа.

По словам специалистов, опытные пользователи Android-устройств помнят многие приложения, которые уже не найти в Google Play или в других магазинах. При этом они носили статус легендарных, были очень популярными и казались чуть ли не обязательными для установки. Журналисты вспомнили несколько подобных программ.

В первую очередь они выделили App2SD. Так называлась утилита, которая позволяла перемещать приложения с внутренней памяти телефона на карту. По словам авторов, эта программа была популярной, когда телефоны имели всего 1-4 гигабайт встроенной памяти. Другая программа Car Locator позволяла отмечать на карте свой автомобиль, чтобы потом найти его — например, на парковке торгового центра. Приложение безнадежно устарело, когда такая же функция появилась в операционной системы (ОС) Android и Google Maps.

Программа Launcher Pro была востребованным лаунчером, с которым можно было кастомизировать стартовый экран телефона. Приложение предлагало множество страниц значков и виджетов, настраиваемый размер сетки и другие функции. Приложение PdaNet позволяло делиться интернетом с другими смартфонами и компьютерам. Его скачивали до тех пор, пока подобная функция не появилась в Android.

Кроме того, журналисты вспомнили о WidgetLocker — программе, которая позволяла ставить виджеты на экран блокировки. Также они рассказали о приложении Timely Alarm Clock, которое в 2014 году купила Google.

Ранее авторы портала MakeUseOf рассказали, что переключение профилей производительности позволит увеличить время автономной работы смартфона. Они посоветовали поискать эти настройки в Android-устройстве.

