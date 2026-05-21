Бывший СССР
08:38, 21 мая 2026Бывший СССР

Военкор назвал способ применения ВСУ американских беспилотников

Поддубный: ВСУ используют американские БПЛА Hornet для огневого контроля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Hornet для огневого контроля в тыловых районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, передает ТАСС.

«Дешевые, трудно уничтожаемые, низколетящие, малозаметные цели для нашей ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») — это сейчас основа ударных возможностей противника. И они будут наращивать их использование. Будут использовать американские БПЛА. Может быть, не для ударов в глубину России, но уже сейчас используют для огневого контроля над тыловыми районами в зоне СВО. Я имею в виду БПЛА Hornet», — отметил он.

Поддубный также подчеркнул, что интенсивность применения беспилотников будет расти с продолжением боевых действий. По его словам, уже сейчас в воздухе на определенных направлениях может одновременно находиться до пяти тысяч дронов.

Ранее Поддубный объяснил суть учений Вооруженных сил России по применению ядерного оружия. По его мнению, эти маневры представляют собой «немой диалог» со странами Запада, лидеры которых, как он считает, утратили веру в возможность реального использования оружия массового поражения и угрожают Москве.

