09:15, 21 мая 2026Мир

Белый дом обвинили в нежелании возвращать в США больного Эболой врача

WP: Белый дом сопротивлялся возвращению в США врача, больного лихорадкой Эбола
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Белый дом сопротивлялся возвращению в США американского врача, больного лихорадкой Эбола. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Белый дом воспрепятствовал возвращению в Соединенные Штаты Питера Стаффорда, который контактировал с больными Эболой во время работы в Демократической Республике Конго. Это отсрочило эвакуацию и оказание ему медицинской помощи, которую врачу в итоге оказали в Германии.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи опроверг информацию о том, что Белый дом не хотел видеть Стаффорда в Соединенных Штатах.

«Это абсолютная ложь, и это еще одна причина, почему Washington Post больше не стоит той бумаги, на которой печатается. Главная и единственная забота администрации Трампа — обеспечение здоровья и безопасности американских граждан. Больница Шарите в Германии признана на международном уровне одним из лучших учреждений в мире по лечению и сдерживанию вирусных заболеваний, таких как Эбола, наравне с ведущими учреждениями здесь, в США», — написал он в электронном письме.

Ранее член Совета Федерации Александр Башкин, выступая на Межпарламентской конференции «Россия — Африка», связал вспышку инфекционных заболеваний на африканском континенте с биологическими разработками США.

