В Совфеде связали вспышку инфекций в Африке с биоразработками США

Сенатор Башкин связал вспышку инфекций в Африке с биоразработками США

Член Совета Федерации Александр Башкин, выступая на Межпарламентской конференции «Россия-Африка», связал вспышку инфекционных заболеваний на африканском континенте с биологическими разработками США. Трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы.

Сенатор отметил, что власти стран не знали в полной мере, какие исследования проводятся в лабораториях. «Получаемые США штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, не совместимых с интересами безопасности "принимающего" государства. Данная активность американцев чревата высокими рисками утечек патогенов с непоправимым ущербом для здоровья населения», — подчеркнул он.

Башкин напомнил, что в Африке существует проект Pathogen Genomic Initiative, который направлен на исследование инфекций, в частности геморрагических лихорадок, и подобные структуры финансируются структура Пентагона, к результатам их работы зачастую не имеют доступа специалисты принимающих стран.

Сенатор указал, что угандийские эксперты связывают вспышку заболеваемости вирусом Эбола с деятельностью американского научно-исследовательского института им. У.Рида, деятельность биолабораторий США подозревают в появлении неизвестных заболеваний в Танзании.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. МО России официально заявляло об участии Украины в проекте США по зараженным комарам и разработке США беспилотников с отравляющими капсулами.

