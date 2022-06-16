Минобороны России заявило об участии Украины в проекте США по зараженным комарам

Генерал Кириллов заявил об участии Украины в проекте США по зараженным комарам Aedes

Украинские ученые принимали участие в проекте США P-268, целью которого стало создание новых вирусов, переносимых комарами рода Aedes. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает в четверг, 16 июня, РИА Новости.

Он уточнил, что данную работу вели университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.

«В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований», — пояснил Кириллов.

По его словам, интерес США к насекомым данного вида можно объяснить тем, что они являются переносчиками инфекций лихорадки денге, Зика и желтой лихорадки.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке в 2013 году было отмечено 170 тысяч случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тысяч привели к смерти зараженных.

В мае Игорь Кириллов заявлял, что ампулы с возбудителем натуральной оспы из лабораторий, находящихся в США, могли попасть в руки террористов. По его словам, отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в Соединенных Штатах могут стать причиной использования данного возбудителя в террористических целях. Генерал добавил, что с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США, а также Центра исследования вакцин неоднократно были найдены неучтенные ампулы с вирусом.