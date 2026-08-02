Макгрегор: Украина лишилась выхода к морю и скоро потеряет весь Донбасс

Украина лишилась выхода к морю и вскоре потеряет так называемые города-крепости в Донбассе. Об этом сообщил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Российские войска сегодня сильнее, чем когда-либо с 1980-х годов. (...) Они сейчас фактически блокируют порты Одессы и Николаева, (...) превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю. И Киев не без оснований беспокоится, что так называемые города-крепости вскоре падут», — высказался он.

По мнению аналитика, руководство Украины сейчас находятся в состоянии агонии: одних увольняют «направо и налево», а другие сами покидают свои посты.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. Он утверждает, что украинской экономике был нанесен невосполнимый ущерб.