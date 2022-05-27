Минобороны допустило попадание ампул с возбудителем оспы из США к террористам

Минобороны РФ: ампулы с возбудителем оспы из лабораторий в США могли попасть к террористам

Ампулы с возбудителем натуральной оспы из лабораторий, находящихся в США, могли попасть в руки террористов. Это допустил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в Соединенных Штатах могут стать причиной использования данного возбудителя в террористических целях. Кириллов добавил, что с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США, а также Центра исследования вакцин неоднократно были найдены неучтенные ампулы с вирусом.

Эти организации проводили работы, нарушая резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года, согласно которой возбудитель натуральной оспы может храниться только в одной лаборатории США — Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте, уточнил представитель ведомства.

Ранее Кириллов заявил, что четыре биологические лаборатории, работу которых контролируют США, развернуты в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян. Кроме того, он призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести расследование деятельности этих лабораторий.

