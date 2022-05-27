Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны допустило попадание ампул с возбудителем оспы из США к террористам

Минобороны РФ: ампулы с возбудителем оспы из лабораторий в США могли попасть к террористам

Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

Ампулы с возбудителем натуральной оспы из лабораторий, находящихся в США, могли попасть в руки террористов. Это допустил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в Соединенных Штатах могут стать причиной использования данного возбудителя в террористических целях. Кириллов добавил, что с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США, а также Центра исследования вакцин неоднократно были найдены неучтенные ампулы с вирусом.

Эти организации проводили работы, нарушая резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года, согласно которой возбудитель натуральной оспы может храниться только в одной лаборатории США — Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте, уточнил представитель ведомства.

Ранее Кириллов заявил, что четыре биологические лаборатории, работу которых контролируют США, развернуты в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян. Кроме того, он призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести расследование деятельности этих лабораторий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум
В США рассказали об арендованных российских подводных лодках
Раскрыта связь между обувью человека и его личностью
Во Львовской области запретили каноническую Украинскую православную церковь
В Подмосковье поезд насмерть сбил трех человек
Силуанов назвал доллары и евро «токсичными фантиками»
Российским авиакомпаниям разрешили летать без дополнительных проверок
Минобороны допустило попадание ампул с возбудителем оспы из США к террористам
В ЛНР заявили о контроле над ключевым для ВСУ мостом в районе Северодонецка
В России задумали активнее спасать планету с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.