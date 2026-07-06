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15:45, 6 июля 2026Бывший СССР

Пашинян рассказал о будущем отношений с Россией после выборов

Пашинян на встрече с Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией. Запись встречи опубликовало агентство Armenpress.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией», — подчеркнул политик.

Ранее Пашинян прилетел в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром». В рамках мероприятия у него запланировано участие в пленарном заседании вместе с Мишустиным, а также с коллегами из других стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

На выборах в Национальное собрание (парламент) Армении партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство, что позволило ему сформировать правительство с представителями одной политической силы. 4 июля Конституционный суд Армении отказался пересматривать итоги голосования.

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