Пашинян рассказал о будущем отношений с Россией после выборов

Пашинян на встрече с Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил о намерении продолжить развитие отношений с Россией. Запись встречи опубликовало агентство Armenpress.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией», — подчеркнул политик.

Ранее Пашинян прилетел в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром». В рамках мероприятия у него запланировано участие в пленарном заседании вместе с Мишустиным, а также с коллегами из других стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

На выборах в Национальное собрание (парламент) Армении партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство, что позволило ему сформировать правительство с представителями одной политической силы. 4 июля Конституционный суд Армении отказался пересматривать итоги голосования.

