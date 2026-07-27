Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

МВД: Мошенники начали использовать вредоносную программу для кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники начали использовать вредоносную программу, маскирующуюся под обновление для устройств с операционной системой Windows, чтобы красть аккаунты в мессенджере Telegram. Об этом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники распространяют программу под названием «Обновление телеметрии Windows». После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram, что позволяет мошенникам получить доступ к учетной записи.

Чтобы защититься от нового способа обмана, россиянам посоветовали скачивать программы только с проверенных ресурсов. Также не следует открывать подозрительные ссылки и вложения в сообщениях, которые приходят по электронной почте или в мессенджерах.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что необходимо регулярно обновлять операционную систему и приложения и использовать антивирус. Помимо этого, важно периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.

Ранее в МВД раскрыли порядок действий для тех, кто пострадал от рук мошенников. В частности, там призвали как можно скорее блокировать банковскую карту, если ее данные были переданы злоумышленникам.