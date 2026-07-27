Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:49, 27 июля 2026 (обновлено: 14:18, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

МВД: Мошенники начали использовать вредоносную программу для кражи аккаунтов в Telegram
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали использовать вредоносную программу, маскирующуюся под обновление для устройств с операционной системой Windows, чтобы красть аккаунты в мессенджере Telegram. Об этом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники распространяют программу под названием «Обновление телеметрии Windows». После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram, что позволяет мошенникам получить доступ к учетной записи.

Чтобы защититься от нового способа обмана, россиянам посоветовали скачивать программы только с проверенных ресурсов. Также не следует открывать подозрительные ссылки и вложения в сообщениях, которые приходят по электронной почте или в мессенджерах.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что необходимо регулярно обновлять операционную систему и приложения и использовать антивирус. Помимо этого, важно периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.

Ранее в МВД раскрыли порядок действий для тех, кто пострадал от рук мошенников. В частности, там призвали как можно скорее блокировать банковскую карту, если ее данные были переданы злоумышленникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин высказался о прошедших пяти годах
    Объявлено о приближении будущего из «Терминатора»
    Навязчивое желание поесть баранины объяснили
    Tenet объявил российские цены на новый удобный кроссовер
    Россиянкам назвали самый модный летний образ
    Путин высказался о целях СВО
    Спор между Сырским и Федоровым парализовал украинскую армию
    Украине назвали возможный ответ Ирана за атаку в Каспийском море
    Москву предупредили о погодной опасности
    На Кавказе высказались о кончине альпинистов на Эльбрусе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok