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Силовые структуры
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15:44, 27 июля 2026 (обновлено: 15:51, 27 июля 2026)Силовые структуры

Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе

В Бурятии мужчина в маске и с топором напал на водителя ради 15 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В селе Танхой Бурятии мужчина в маске и с топором напал на 42-летнего водителя ради 15 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, на потерпевшего напал знакомый — 28-летний ранее судимый житель Иркутска. Водитель сидел в машине, припаркованной на обочине, когда внезапно открылась его дверь. Мужчина в маске грубо потребовал отдать ему деньги, но водитель оттолкнул его и вышел из автомобиля. Тогда злоумышленник схватил топор и набросился на водителя, тот получил травмы. Из машины пропала борсетка с деньгами.

Личность напавшего вскоре установили, его задержали в Ангарске. Мужчину подозревают в совершении аналогичного преступления. Сам задержанный рассказал, что приехал в село Танхой вместе со своей девушкой в гости к ее матери, а через неделю решил украсть деньги знакомого. Их он потратил на наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сталкер облил кислотой машину бывшей девушки, требуя потраченные деньги.

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