Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе

В Бурятии мужчина в маске и с топором напал на водителя ради 15 тысяч рублей

В селе Танхой Бурятии мужчина в маске и с топором напал на 42-летнего водителя ради 15 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, на потерпевшего напал знакомый — 28-летний ранее судимый житель Иркутска. Водитель сидел в машине, припаркованной на обочине, когда внезапно открылась его дверь. Мужчина в маске грубо потребовал отдать ему деньги, но водитель оттолкнул его и вышел из автомобиля. Тогда злоумышленник схватил топор и набросился на водителя, тот получил травмы. Из машины пропала борсетка с деньгами.

Личность напавшего вскоре установили, его задержали в Ангарске. Мужчину подозревают в совершении аналогичного преступления. Сам задержанный рассказал, что приехал в село Танхой вместе со своей девушкой в гости к ее матери, а через неделю решил украсть деньги знакомого. Их он потратил на наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сталкер облил кислотой машину бывшей девушки, требуя потраченные деньги.