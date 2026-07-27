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16:35, 27 июля 2026 (обновлено: 16:41, 27 июля 2026)Россия

Школьницу насмерть засыпало тоннами песка на российском пляже

В Нижнем Тагиле 13-летнюю школьницу насмерть засыпало тоннами песка на пляже
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: wing-wing / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Тагиле Свердловской области 13-летнюю школьницу насмерть засыпало тоннами песка на пляже на Лебяжинском карьере. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным российского издания, девочка пришла туда купаться вместе с друзьями. Они забрались на вершину насыпи, где в этот момент было много других подростков.

Кто-то из несовершеннолетних начал пинать край карьера рядом с девочкой. Насыпь стала разрушаться, школьница упала с десятиметровой высоты в воду. Сверху ее накрыло тоннами песка.

Приятели сразу стали искать подругу и вызвали к месту спасателей. Достать тело девочки еще не удалось. Сейчас сотрудники экстренных служб продумывают, как сделать это безопаснее, чтобы избежать нового обрушения.

Ранее сообщалось, что троих астраханских школьников насмерть засыпало песком.

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