Школьницу насмерть засыпало тоннами песка на российском пляже

В Нижнем Тагиле 13-летнюю школьницу насмерть засыпало тоннами песка на пляже

В Нижнем Тагиле Свердловской области 13-летнюю школьницу насмерть засыпало тоннами песка на пляже на Лебяжинском карьере. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным российского издания, девочка пришла туда купаться вместе с друзьями. Они забрались на вершину насыпи, где в этот момент было много других подростков.

Кто-то из несовершеннолетних начал пинать край карьера рядом с девочкой. Насыпь стала разрушаться, школьница упала с десятиметровой высоты в воду. Сверху ее накрыло тоннами песка.

Приятели сразу стали искать подругу и вызвали к месту спасателей. Достать тело девочки еще не удалось. Сейчас сотрудники экстренных служб продумывают, как сделать это безопаснее, чтобы избежать нового обрушения.

Ранее сообщалось, что троих астраханских школьников насмерть засыпало песком.

