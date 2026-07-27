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17:24, 27 июля 2026 (обновлено: 17:29, 27 июля 2026)Россия

В Госдуме высказались о цели ударов ВСУ по складам Wildberries

Картаполов: Удары ВСУ по складам Wildberries направлены на рост недовольства россиян
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: HAKINMHAN / Shutterstock / Fotodom

Удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries направлены на рост недовольства среди простых россиян. Такую возможную цель киевской стороны назвал депутат Госдумы Андрей Картаполов, его высказывание приводит Daily Storm.

Он отметил, что многие соотечественники предпочитают заказывать различные товары на этом маркетплейсе. «Киев пытается перекрыть этими ударами канал получения относительно недорогих продуктов, предметов обихода, одежды. Чтобы люди это ассоциировали со властью», — допустил парламентарий.

В то же время Картаполов уверен, что надежды Украины посеять хаос в обществе обречены на провал.

До этого стало известно, что компания Wildberries эвакуировала сортировочный центр и логистический комплекс в Удмуртии из-за атаки украинских беспилотников.

За минувшие недели украинская сторона атаковала объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов была остановлена работа двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге. Основатель компании Татьяна Ким объявила на фоне этого об оперативной перестройке логистики маркетплейса.

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