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17:58, 27 июля 2026 (обновлено: 18:06, 27 июля 2026)Россия

Россия ударила по Одессе, Черноморску и Николаеву

Минобороны: ВС России ударили по портам Одессы, Черноморска и Николаева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по портам в Одессе, Николаеве и Черноморске. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В порту Одесса атаке подверглись объекты перевалочного комплекса разгрузки, а также места, где хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ), используемые для обеспечения украинских войск. Помимо того, резервуары с ГСМ поражены в порту Черноморск.

В оборонном ведомстве добавили, что в порту Николаев удар был нанесен по сухогрузу, который доставлял грузы военного назначения.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 27 июля, системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали 17 российских регионов.

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