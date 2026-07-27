Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:48, 27 июля 2026 (обновлено: 19:00, 27 июля 2026)Забота о себе

Россиянкам разрешили закапывать сосиски

Психолог Паустовская: Тренд с закапыванием сосисок перед свадьбой может быть полезным
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

В соцсетях набирает тренд о «сосисочном ритуале», который якобы защитит молодоженов от дождя — девушки по всему миру закапывают сосиски перед свадьбой. Ситуацию в беседе с 360.ru прокомментировала клинический психолог Инна Паустовская.

По ее словам, следование примете, несмотря на абсурдность, может быть даже полезным. Так, специалист разрешила россиянкам закапывать сосиски, так как подобные действия помогают фокусироваться на хорошем и создавать позитивный настрой.

«Но если примета имеет двоякий смысл и человек видит обратное — не положительную сторону, а какой-то не очень хороший прогноз, то это может омрачить праздник», — добавила она.

Резюмируя, эксперт призвала не полагаться на приметы, которые могут портить важные события ожиданием негатива. Однако те примеры, которые позволяют начать думать о хорошем, соблюдать можно, так как они приносят радость.

Ранее в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу с женихом из-за его пьяных родственников и тут же вышла замуж за другого. Кроме того, родные девушки выдвинули обвинения против семьи ее первого жениха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    Один из крупнейших железнодорожных операторов России стал убыточным
    Зеленский впервые встретился с новым премьером Великобритании
    В Подмосковье сотрудницы банка украли у клиентов десятки миллионов рублей
    Ида Галич рассказала о приеме антидепрессантов
    Россиянкам разрешили закапывать сосиски
    Резкое уменьшение в России числа наркопреступников среди мигрантов объяснили
    Стали известны новые детали о месте исчезновения семьи Усольцевых
    Путин созвонился с Пашиняном
    Россиян предупредили о рисках занижения стоимости квартиры в договоре
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok