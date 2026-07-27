Россиянкам разрешили закапывать сосиски

Психолог Паустовская: Тренд с закапыванием сосисок перед свадьбой может быть полезным

В соцсетях набирает тренд о «сосисочном ритуале», который якобы защитит молодоженов от дождя — девушки по всему миру закапывают сосиски перед свадьбой. Ситуацию в беседе с 360.ru прокомментировала клинический психолог Инна Паустовская.

По ее словам, следование примете, несмотря на абсурдность, может быть даже полезным. Так, специалист разрешила россиянкам закапывать сосиски, так как подобные действия помогают фокусироваться на хорошем и создавать позитивный настрой.

«Но если примета имеет двоякий смысл и человек видит обратное — не положительную сторону, а какой-то не очень хороший прогноз, то это может омрачить праздник», — добавила она.

Резюмируя, эксперт призвала не полагаться на приметы, которые могут портить важные события ожиданием негатива. Однако те примеры, которые позволяют начать думать о хорошем, соблюдать можно, так как они приносят радость.

Ранее в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу с женихом из-за его пьяных родственников и тут же вышла замуж за другого. Кроме того, родные девушки выдвинули обвинения против семьи ее первого жениха.