Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:29, 27 июля 2026Экономика

Россиянам напомнили о праве на компенсацию за застрявший лифт

Юрист Русяев: Россияне могут потребовать компенсацию за застрявший лифт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Valazarus-studio / Shutterstock / Fotodom

Россияне имеют право потребовать компенсацию за застрявший лифт в многоквартирном доме. Об этом напомнил юрист Илья Русяев, передает RT.

По словам эксперта, лифт считается общим имуществом дома, поэтому обязанность содержать его в исправном состоянии лежит на управляющей компании. Если авария случилась из-за ненадлежащего обслуживания оборудования, застрявший в лифте жилец может рассчитывать на выплату.

«У пострадавшего есть право требовать как возмещения материального ущерба, например удержанной за прогул (работы из-за застрявшего лифта — прим. «Ленты.ру») части зарплаты, так и компенсации морального вреда за пережитый стресс», — рассказал Русяев. Он добавил, что для этого нужно направить в управляющую компанию письменную претензию с документами.

Ранее россиянам напомнили о необходимости платить за лифт даже в том случае, если квартира находится на первом этаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами
    Братьев с Украины осудили в Нидерландах за торговлю людьми и детскую порнографию
    Главарь банды педофилов «Империя гусей» в российском городе объявлен в розыск
    Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей
    В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство
    Назван недорогой способ улучшить интернет дома
    Цены на газ в Европе упали
    Российский детский психолог изнасиловал двух мальчиков на приеме
    Банда трансгендеров избила туриста в Таиланде и украла его вещи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok