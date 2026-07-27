Россиянам напомнили о праве на компенсацию за застрявший лифт

Юрист Русяев: Россияне могут потребовать компенсацию за застрявший лифт

Россияне имеют право потребовать компенсацию за застрявший лифт в многоквартирном доме. Об этом напомнил юрист Илья Русяев, передает RT.

По словам эксперта, лифт считается общим имуществом дома, поэтому обязанность содержать его в исправном состоянии лежит на управляющей компании. Если авария случилась из-за ненадлежащего обслуживания оборудования, застрявший в лифте жилец может рассчитывать на выплату.

«У пострадавшего есть право требовать как возмещения материального ущерба, например удержанной за прогул (работы из-за застрявшего лифта — прим. «Ленты.ру») части зарплаты, так и компенсации морального вреда за пережитый стресс», — рассказал Русяев. Он добавил, что для этого нужно направить в управляющую компанию письменную претензию с документами.

Ранее россиянам напомнили о необходимости платить за лифт даже в том случае, если квартира находится на первом этаже.