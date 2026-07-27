Погибшие на Эльбрусе туристы взяли кошку в поход, ее судьба неизвестна

Погибшие на Эльбрусе туристы взяли с собой кошку по кличке Мачика, которая, возможно, также погибла в ходе экспедиции. Об этом пишет Life.ru.

Издание отмечает, что последнее сообщение от группы альпинистов из Зеницы пришло в субботу, 25 июля.

Как сообщалось, группа туристов из семи человек застряла на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Альпинисты не смогли самостоятельно спуститься с горы. На помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

19 июля стало известно, что 11-летний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы.