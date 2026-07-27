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20:14, 27 июля 2026 (обновлено: 20:15, 27 июля 2026)Путешествия

Погибшие на Эльбрусе туристы взяли кошку в поход

Погибшие на Эльбрусе туристы взяли кошку в поход, ее судьба неизвестна
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Погибшие на Эльбрусе туристы взяли с собой кошку по кличке Мачика, которая, возможно, также погибла в ходе экспедиции. Об этом пишет Life.ru.

Издание отмечает, что последнее сообщение от группы альпинистов из Зеницы пришло в субботу, 25 июля.

Как сообщалось, группа туристов из семи человек застряла на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Альпинисты не смогли самостоятельно спуститься с горы. На помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

19 июля стало известно, что 11-летний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы.

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