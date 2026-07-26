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06:23, 26 июля 2026Путешествия

Группа иностранных туристов застряла на Эльбрусе. При спуске погибли пять человек. Что известно на данный момент?

Группа иностранных туристов застряла на Эльбрусе, погибли пять человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Группа туристов из семи человек застряла на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Они подали сигнал бедствия в субботу, 25 июля. Альпинисты не смогли самостоятельно спуститься с горы. На помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Однако при спуске погибли пять человек. Один мужчина смог самостоятельно спуститься с горы и позвать помощь, второго обнаружили сотрудники спасательного отряда. Оба выживших госпитализированы, их осматривают медики.

Альпинисты оказались иностранцами

По предварительным данным, застрявшие на Эльбрусе туристы являются уроженцами Боснии и Герцеговины. Также известно, что группа альпинистов была не профессиональной.

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По словам местных гидов, погодные условия для восхождения поначалу были относительно благоприятными, однако скорость ветра достигала 45 километров в час, а к утру усилилась до 70 километров в час. Отмечается, что такой ветер считается критическим для штурма вершины.

11-летний мальчик погиб при восхождении на Эльбрус

19 июля стало известно, что одиннадцатилетний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы. Трагедия произошла на высоте около 4200-4600 метров. По предварительным данным, у путешественников на обратном пути оборвался страховочный трос.

Добрались до цели и начали спускаться — в этот момент, предварительно, у них оборвался страховочный трос. Мальчик скончался от полученных травм, а мужчина переломал ребра и колени, но смог вызвать помощь

Mash

Спасатели нашли пострадавшего и тело его сына 19 июля, однако из-за наступления темноты эвакуацию пришлось отложить до утра следующего дня. На данный момент мужчину и тело ребенка эвакуировали с Эльбруса.

В прошлом году отец и сын уже поднимались на Эльбрус, но не дошли 300 метров до вершины, поскольку ребенку стало плохо.

Турист сорвался с высоты при восхождении на Эльбрус

В начале июля турист из Санкт-Петербурга сорвался с высоты 5,1 тысячи метра и не выжил при восхождении на Эльбрус.

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Спасатели эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Он пытался совершить восхождение в составе незарегистрированной группы.

В июне также сообщалось, что четыре туриста застряли при восхождении на самую высокую горную вершину России — Эльбрус. Группа попросила о помощи на высоте 3,2 тысячи метров в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

В мае на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров пропали двое туристов. Позже спасатели нашли их живыми в удовлетворительном состоянии.

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