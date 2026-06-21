Четверо туристов застряли при восхождении на самую высокую горную вершину России

Shot: Четыре туриста застряли при восхождении на Эльбрус

Четыре туриста застряли при восхождении на самую высокую горную вершину России — Эльбрус (высота — 5642 метра над уровнем моря). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что группа попросила о помощи на высоте 3,2 тысячи метров в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Среди них была 59-летняя женщина, получившая травму ноги. По данным источника, спасатели уже эвакуировали туристов, а пострадавшую отвезли в больницу.

В мае на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров пропали двое туристов. Позже спасатели нашли их живыми в удовлетворительном состоянии.

