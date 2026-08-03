Российский боец вернулся с СВО после ранения и лишился жилья и выплат

Лантратова: Боец вернулся с СВО в Тюмень после ранения и узнал, что лишился жилья и выплат

Российский боец вернулся в Тюмень из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после ранения и узнал, что лишился жилья и выплат. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Как выяснилось, до 2019 года мужчина был зарегистрирован и проживал в муниципальном жилом помещении. Затем он уехал на заработки и из-за длительно отсутствия в Тюмени лишился права пользования комнатой по решению суда.

С 2022 года мужчина выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО, где получил ранение. Вернувшись со службы, он столкнулся с правовыми и административными препятствиями. Так, из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства он лишился возможности своевременно оформить инвалидность и положенные ему выплаты, а также остался без жилья.

«Взяли эту ситуацию под контроль, направили необходимые запросы в компетентные ведомства», — написала Лантратова.

Ранее в Марий Эл чиновники отказали бойцу СВО в выплате по ранению. Как выяснилось, отказ был связан с тем, что у него не было регистрации на территории республики.

