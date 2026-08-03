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11:51, 3 августа 2026 (обновлено: 11:55, 3 августа 2026)Из жизни

Бражники-языканы из Африки захватили сады одной страны

В Великобритании началось нашествие бражников-языканов из Африки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wilfried Martin / Imageboker / Globallookpress.com

В Великобритании бабочка с оранжевыми крыльями — бражник-языкан (hummingbird hawk-moth) — захватил сады, и, по прогнозам энтомологов, 2026 год может стать рекордным по нашествию этих мигрирующих насекомых. Об этом сообщает The Guardian.

Эта бабочка, похожая на колибри, массово мигрирует в Британию из континентальной Европы и Северной Африки, и в последние недели число сообщений о них резко возросло. По словам специалистов, жаркая погода и сильные ветры принесли этих насекомых в более северные широты, а пересыхание кормовых растений в Средиземноморье могло заставить их покинуть привычные места размножения.

«Серый комок с оранжевыми крыльями», как описал бражника один из очевидцев из Сассекса, поражает скоростью — его крылья бьются с частотой около 80 раз в секунду, что делает их размытыми даже на профессиональных снимках.

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По данным Butterfly Conservation, в этом году количество сообщений о бражниках значительно превышает обычные показатели. Энтомологи отмечают, что если теплые зимы продолжат смягчаться из-за глобального потепления, то бражники могут перестать быть просто мигрантами и стать постоянными обитателями Британских островов.

Взрослые особи, сумевшие перезимовать в Великобритании, могут начать размножаться здесь регулярно, а их гусеницы питаются распространенными полевыми цветами, такими как подмаренник, что делает их потенциальными «резидентами», а не просто гостями.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мегхалая впервые за много лет началось массовое появление редкого вида цикад. В местах, где они водятся, их нашествие считают поводом для праздников и фестивалей.

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