Найдены уральские «айдолы»

Россияне признались в любви к танцующим майонезам

Россияне признались в любви к танцующим на дне города Тюмень майонезам. Ролик с зажигательными танцами людей в костюмах популярных на Урале майонезов опубликовал один из гостей мероприятия в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах человек в костюме оливкового майонеза исполняет танец в стиле вог под популярную в соцсетях песню Apate Apati.

«Наши уральские айдолы», «Спасибо танцующим майонезам за моральную поддержку, которую они оказывают всему роду людскому», «Я обожаю эти танцующие майонезы», «Почему они еще не ездят на гастроли?», «У меня сразу поднимается настроение при просмотре и становится легче жить», — прокомментировали ролик юзеры.

Работники фирмы «ЕЖК» не впервые выступают с танцами в костюмах майонезов на крупных городских праздниках. Россияне часто снимают их на видео и делятся в соцсетях с позитивными комментариями.

Ранее майонез «ЕЖК» попал в список лучших оливковых майонезов России.