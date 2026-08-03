Жителей европейской страны призвали экономить воду

Премьер Сербии призвал граждан экономить воду из-за обмеления Дуная

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае в Сербии и Европе из-за 40-градусной жары и призвал жителей страны экономить воду и электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы задеты, потому что Дунай — центральноевропейская река, и страны вверх по течению от Сербии гораздо в более тяжелой ситуации, чем мы», — объяснил гражданам глава правительства, подчеркнув, что энергетическая ситуация сейчас «полностью стабильна».

«Есть призыв к населению о рациональном расходовании воды и электроэнергии с учетом того, что уровень воды диктует объемы производства электроэнергии на ГЭС на Дунае. Поэтому призыв к населению — попытаться рационализировать потребление в предстоящие несколько дней», — сказал Мацут.

В Минэнерго Сербии в свою очередь отмечают, что низкий уровень воды в реках отражается на объемах доставки топлива баржами, и, соответственно, работе ГЭС.

Уровень Дуная «на входе» в страну в поселке Бездан оказался ниже нормы на 163 сантиметра, а в Нови Саде, втором по величине городе Сербии, он снизился на 64 сантиметра. При этом уровень воды в крупнейшем притоке Дуная, реке Сава, не дотягивает до нормы почти метр.

Ранее стало известно, что Словакия ограничила проход судов через шлюзы на обмелевшем Дунае, а в Венгрии зашла речь об остановке работы АЭС «Пакш», которой речная вода нужна для охлаждения реакторов.