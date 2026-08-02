Европейская страна ограничила проход через шлюзы на Дунае

Словакия ограничила проход судов через шлюзы на обмелевшем Дунае

Проход судов через шлюзы на обмелевшем Дунае ограничили в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат государственного Словацкого предприятия водного хозяйства.

«Прохождение судов через речные шлюзы на Дунае ограничено из-за резкого падения уровня воды. Это временная вынужденная мера, принятие которой было необходимо», — сообщили в ведомстве.

Как объяснили в предприятии, данная мера необходима для сокращения оттока воды в местах гидросооружений, обеспечивающих судоходство. Отмечается, что пропуск судов через шлюзы на словацком участке Дуная осуществляется после полного заполнения их пространства речным транспортом.

Ранее стало известно, что на Украине ввели ограничения на продажу топлива. Одной из причин этого стало обмеление Дуная, усложнившее поставки по воде.