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19:10, 2 августа 2026Бывший СССР

На Украине ввели ограничения на продажу топлива

На Украине АЗС ограничили продажу топлива 50-100 литрами в одни руки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

На Украине автозаправочные станции (АЗС) ограничили продажу топлива 50-100 литрами в одни руки. Об этом сообщило украинское издание Delo.ua.

«Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку. Чаще всего такие ограничения вводят на станциях, расположенных на трассах, где топливо покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которые теперь заправляются непосредственно на АЗС, а не на нефтебазах», — говорится в тексте статьи.

Как сообщили журналисты, дефицит топлива связан с несколькими причинами. В их числе ограниченное предложение в Европе и обмеление Дуная, усложнившее поставки по воде. Эксперты в разговоре с изданием отметили, что полной остановки продажи дизельного топлива на Украине ожидать не стоит.

Ранее Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Как заявили в министерстве, в течение дня российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по нескольким целям. В акватории Черного моря был поражен сухогруз, который перевозил грузы военного назначения.

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