Петербуржец поссорился с людьми в баре и решил залить их бензином

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося поджечь бар после конфликта с посетителями. Об этом сообщили представители ведомства, передает РИА Новости.

«Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения», — рассказали в Росгвардии.

Канистру с бензином мужчина взял из микроавтобуса неподалеку, в Лиговском переулке. Инцидент произошел у бара на Пушкинской улице, что у станции метро Площадь Восстания.

Ранее молодого петербуржца с фамилией Маяковский арестовали за порчу клумб в Москве. Ему также вменяют обвинение в приставании к девушкам в столице.

