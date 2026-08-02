Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:24, 2 августа 2026 (обновлено: 20:35, 2 августа 2026)Россия

Петербуржец поссорился с людьми в баре и решил залить их бензином

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО / MAX

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося поджечь бар после конфликта с посетителями. Об этом сообщили представители ведомства, передает РИА Новости.

«Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения», — рассказали в Росгвардии.

Канистру с бензином мужчина взял из микроавтобуса неподалеку, в Лиговском переулке. Инцидент произошел у бара на Пушкинской улице, что у станции метро Площадь Восстания.

Ранее молодого петербуржца с фамилией Маяковский арестовали за порчу клумб в Москве. Ему также вменяют обвинение в приставании к девушкам в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Китай открыл пограничный пункт с захотевшей стать сверхдержавой страной
    В Мексике задержали главаря картеля за вознаграждение в пять миллионов долларов
    Петербуржец поссорился с людьми в баре и решил залить их бензином
    Европейская страна ограничила проход через шлюзы на Дунае
    В США один трек переговоров с Украиной описали словами «очень-очень трудно»
    Кэти Перри в бикини отдохнула с экс-премьером Канады
    На Украине ввели ограничения на продажу топлива
    Минобороны сообщило об ударе по сухогрузам в порту Николаева
    В МИД рассказали о расплате Киева людьми за кредит ЕС
    Тигр схватил пастуха за ногу и попытался утащить в лес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok