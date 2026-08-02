Украинец открыл огонь по сотрудникам ТЦК

В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют

В Одессе мужчина открыл огонь по проводившим мобилизацию сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина выбежал на улицу и открыл огонь по военкомам. В результате 25-летнего сотрудника ТЦК госпитализировали с ранением спины в области легких, его трое коллег самостоятельно обратились за медицинской помощью.

В данный момент силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелок.

Ранее в Ровненской области Украины пожилой мужчина отбил соседа от сотрудников ТЦК.