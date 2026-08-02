Взбешенный дед с лопатой отбил соседа у ТЦК и попал на видео

Дед с лопатой набросился на патруль ТЦК и отбил соседа

В Ровненской области Украины пожилой мужчина отбил соседа от сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата). Кадры публикует Telegram-канал «Труха».

На видео видно, как дед бьет одного из военкомов лопатой по спине и ногам. В это время еще двое мужчин пытаются фехтовать с взбешенным украинцем палкой.

Спасаемый от насильственной мобилизации сосед тоже участвует в потасовке, избивая попытавшегося скрутить его ТЦКшника. Тот в ответ пытается залить «жертву» слезоточивым газом.

Спустя полминуты унизительных избиений военкомы ретировались.

Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут раскрыл, что перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев каждый месяц. Он добавил, что для выполнения этой цели увеличивается количество групп военкомов, патрулирующих украинские населенные пункты.