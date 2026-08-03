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14:57, 3 августа 2026 (обновлено: 15:08, 3 августа 2026)Забота о себе

Врач объяснил причину недостоверности анализов крови и мочи на кортизол

Врач Карасев: Разовый анализ на кортизол не достоверен для оценки уровня стресса
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач Александр Карасев заявил, что анализ крови или мочи на кортизол не позволяет достоверно определить уровень стресса у человека, поскольку концентрация этого гормона существенно меняется в течение суток и зависит от сезона. Об этом он заявил в беседе с KP.RU.

Он пояснил, что у кортизола слишком широкий диапазон нормальных значений, поэтому разовое исследование обычно не дает объективной картины.

«Поэтому применяется такая манипуляция, как определение оптимального диапазона. Это искусственно созданные, надуманные границы значений, которые не имеют оснований», — объяснил Карасев.

Врач отметил, что из-за таких границ результат пациента нередко признают отклонением от нормы, после чего ему предлагают БАДы с магнием и другие средства, которые якобы должны снизить уровень стресса.

По его словам, измерение кортизола оправдано только при подозрении на редкие болезни Кушинга и Аддисона, которые сопровождаются заметными симптомами, и в этом случае показатель оценивают в динамике, а не по разовому анализу.

Ранее «Лента.ру» писала о том, как от стресса из-за травли одноклассников у девочки развился горб.

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