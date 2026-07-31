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16:42, 31 июля 2026 (обновлено: 16:48, 31 июля 2026)Россия

Мать российской школьницы заявила о развившемся горбе у дочери из-за травли одноклассников

Мать школьницы из Иваново заявила о развившемся горбе у дочери из-за травли одноклассников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Уницын / РИА Новости

Мать школьницы из Иваново заявила о развившемся псориазе и холке, похожей на горб, у дочери из-за травли одноклассников. Об этом пишет РИА Новости.

«[Дочь] испытывала постоянный стресс, все время втягивала голову в плечи, боясь, что ее в очередной раз обидят. Из-за этого у нее на спине, чуть ниже шеи, развилась холка, от которой мы безуспешно пытаемся избавиться. Она похожа на горбик», — пожаловалась собеседница агентства.

Она уточнила, что на сегодняшний день ребенок прошел три курса массажа, занимается плаванием, использует специальный корсет, ортопедические стул и подушку. При этом медики констатируют, что проблему сможет решить только хирург.

Кроме того, женщина рассказала, что во время учебы у ее дочери обострялись симптомы псориаза, а на каникулах они утихали, и пятна постепенно пропадали.

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По словам россиянки, девочку стали обижать с первого класса и травля продолжилась в течение последующих трех лет, а жалобы учителям и директору образовательной организации никакого результата не принесли. Ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.

Ранее в Волгограде мать пятиклассницы обвинила одноклассников своей дочери в извращенной травле ребенка. По ее словам, подростки били школьницу после уроков, ломали ей телефон, обзывали нецензурными словами, а также намекали на интим.

В июле уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях.

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